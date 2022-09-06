Запорожская АЭС снова в шаге от катастрофы: Зеленский призвал усилить санкции в отношении РФ

По словам президента, из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы. Это в очередной раз доказывает то, что РФ плевать хотела на международные нормы и результаты миссии МАГАТЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировой сообщество ужесточить санкции против России. Он заявил, что в результате очередного обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова возникла опасность радиационной катастрофы. Об этом президент заявил во время своего вечернего обращения.

Зеленский заявил, что говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном более полутора часов. В первую очередь обсуждалась ситуация на фронте, а также оборонительная поддержка Украины.

При этом, по словам президента, отдельно обсуждался вопрос ситуации на ЗАЭС. Он сказал, что с французским коллегой они обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию. Зеленский надеется, что полный официальный отчет, который представят 6 сентября, будет объективным.

"Сегодня из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Снова — это уже второй раз — из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, тот факт, что РФ решила устроить очередной обстрел именно перед публикацией отчета миссии МАГАТЭ, говорит о ее безразличии к международным нормам.

"Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована лишь в том, чтобы ситуация оставалась наихудшей как можно дольше", — добавил Зеленский.

По словам президента, это можно исправить лишь при помощи ужесточения санкций, а также признания РФ государством-террористом на всех уровнях.

"Украина имеет очень четкую, прозрачную и честную позицию: пока мы контролировали станцию, там не было никакой угрозы радиационной катастрофы. Как только пришла Россия, сразу стал возможным худший сценарий, какой только можно представить", — заявил Зеленский.

[ + – ] Образение Владимира Зеленского

Напомним, что оккупанты РФ снова обстреляли ЗАЭС. После очередной атаки захватчиков по Запорожской АЭС есть повреждения в спецкорпусе, а также емкости с дистиллированной водой, которая вблизи второго энергоблока.

Также Фокус писал, что метеорологи показали движение радиации при аварии на Запорожской АЭС. Радиационное облако, по данным "Укргидрометцентра", пролетит над Запорожской и Херсонской областями. Загрязнение перекинется на временно оккупированный Крым и страны Причерноморья.