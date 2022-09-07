ЗС РФ почали використовувати сталінські зенітні гармати на Харківському напрямку (фото)

Офіційно на озброєнні російської армії вже немає КС-19, але через проблеми зі зношеністю артилерії агресор застосовує їх.

Російська армія веде бої в Харківській області, використовуючи зенітні знаряди сталінських часів КС-19. Про це повідомляє Defense Express.

У ході наступальних дій із боку Збройних Сил України було захоплено чергові трофеї російської армії. ЗСУ отримали МТ-ЛБ із зеніткою ЗУ-23-2 і три зенітні знаряди КС-19. Вони мають калібр 100мм. Це старі знаряди, які виготовлялися в період із 1948 по 1957 роки. За цей час їх виробили близько 10 тисяч.

[ + – ] Трофейні КС-19 і ЗУ-23-2 на МТ-ЛБ

Зазначається, що гармати встигли "повоювати" під час Корейської війни в 1950-1953 рр. і під час війни у В'єтнамі.

Основні характеристики КС-19:

дальність стрільби — до 21 км

дальність стрільби по повітряних цілях — до 15 км за умови швидкості польоту цілі до 1200 км/год

скорострільність — 15 пострілів за хвилину

Цілевказником для КС-19 служить станція радіолокації СОН-9А "Глобус".

Офіційно російська армія зняла з озброєння такі гармати, що однаково не виключає їх використання. КС-19 є лише у воєнізованих підрозділах "Росгідромета" — це російська гідрометеорологічна служба.

У виданні вказують, що наявність таких старих знарядь у військах може говорити про серйозні проблеми з артилерією у ворога. У ЗС РФ може бути вкрай складна ситуація через високий рівень зношеності стволів знарядь.

Нагадаємо, Юрій Бутусов вважає, що в РФ воюватимуть гарматами часів Сталіна через знос 122-мм і 152-мм гармат.

Раніше бійці ЗСУ встановили зенітну установку на трофейний МТ-ЛБ, яка дозволяє вести стрільбу по повітряних і наземних цілях.