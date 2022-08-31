Українські військові встановили зенітну установку на трофейний МТ-ЛБ (відео)

Зенітна установка ЗУ-23-2 дозволяє стріляти як по повітряних цілях, так і по наземних.

Українські військові встановили на трофейний МТ-ЛБВМ зенітну установку ЗУ-23-2. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Бійці ЗСУ захопили російську МТ-ЛБ, а потім доопрацювали її, встановивши ЗУ-23-2 калібру 23-мм. Так, виходить мобільна пересувна установка з можливістю атакувати як повітряні, так і наземні цілі. Зенітна установка дозволяє стріляти по таких цілях.

Варто зазначити, що МТ-ЛБВМ — це версія базової "мотолиги" з встановленням на неї 12,7 мм кулемета НСВТ. МТ-ЛБ це багатоцільовий транспортер легкий броньований. Призначений для транспортування особового складу та вантажів. Прийнятий на озброєння у 1966 році і досі у строю у ЗСУ, ЗС РФ та інших арміях. Виготовлявся на Харківському тракторному заводі.

ЗУ-23-2 — це радянська зенітна установка, яка дозволяє вести стрільбу на 1500 метрів у висоту та на 2500 метрів дальності. Вона призначена насамперед для боротьби з низьколітальними апаратами. Однак її часто використовують проти піхоти та легкоброньованої техніки.

Нагадаємо, бійці 28-ї бригади переробили трофейний пусковий блок ракет для вертольота в наземну РСЗВ.

Раніше бійці ЗСУ створили легкі саморобні РСЗВ із некерованими ракетами С-8. Їх встановлюють на пікапи.