Украинские военные поставили зенитную установку на трофейный МТ-ЛБ (видео)

Зенитная установка ЗУ-23-2 позволяет вести стрельбу как по воздушным целям, так и по наземным.

Украинские военные установили на трофейный МТ-ЛБВМ зенитную установку ЗУ-23-2. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Бойцы ВСУ захватили российскую МТ-ЛБ, а затем доработали ее установив ЗУ-23-2 калибра 23-мм. Таким образом выходит мобильная передвижная установка с возможностью атаковать как воздушные, так и наземные цели. Зенитная установка позволяет вести стрельбу по таким целям.

Стоит отметить, что МТ-ЛБВМ — это версия базовой "мотолыги" с установкой на нее 12,7 мм пулемета НСВТ. МТ-ЛБ — это многоцелевой транспортер легкий бронированный. Предназначен для транспортировки личного состава и грузов. Принят на вооружение в 1966 году и до сих пор в строю в ВСУ, ВС РФ и других армиях. Изготавливался на Харьковском тракторном заводе.

ЗУ-23-2 — это советская зенитная установка, которая позволяет вести стрельбу на 1500 метров в высоту и на 2500 метров по дальности. Она предназначена в первую очередь для борьбы с низколетящими летательными аппаратами. Однако ее часто используют против пехоты и легкобронированный техники.

Напомним, бойцы 28-й бригады переделали трофейный пусковой блок ракет для вертолета в наземную РСЗО.

Ранее бойцы ВСУ создали легкие самодельные РСЗО с неуправляемыми ракетами С-8. Их устанавливают на пикапы.