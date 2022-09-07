ВС РФ начали использовать сталинские зенитные пушки на Харьковском направлении (фото)

Официально на вооружении российской армии уже нет КС-19, но из-за проблем с изношенностью артиллерии агрессор применяет и их.

Российская армия ведет бои в Харьковской области используя зенитные орудия сталинских времен КС-19. Об этом сообщает Defense Express.

В ходе наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины, были захвачены очередные трофеи российской армии. ВСУ заполучили МТ-ЛБ с зениткой ЗУ-23-2 и три зенитные орудия КС-19. Они имеют калибр 100 мм. Это старые орудия, которые изготавливались в период с 1948 по 1957 годы. За это время их было произведено около 10 000.

[ + – ] Трофейные КС-19 и ЗУ-23-2 на МТ-ЛБ

Отмечается, что орудия успели "повоевать" в ходе Корейской войны в 1950-1953 голах и во время войны во Вьетнаме.

Основные характеристики КС-19:

дальность стрельбы — до 21 км

дальность стрельбы по воздушным целям — до 15 км при условии скорости полета цели до 1200 км/ч

скорострельность — 15 выстрелов в минуту

Целеуказателем для КС-19 служит радиолокационная станция СОН-9А "Глобус".

Официально российская армия сняла с вооружения такие пушки, что все равное не исключает их использования. КС-19 есть только в военизированных подразделениях "Росгидромета" — это российская гидрометеорологическая служба.

В издании указывают, что наличие таких старых орудий в войсках может говорить о серьезных проблемах с артиллерией у врага. В ВС РФ может быть крайне сложная ситуация из-за высокого уровня изношенности стволов орудий.

Напомним, Юрий Бутусов считает, что в РФ будут воевать пушками времен Сталина из-за износа 122-мм и 152-мм орудий.

Ранее бойцы ВСУ установили зенитную установку на трофейный МТ-ЛБ, которая позволяет вести стрельбу по воздушным и наземным целям.