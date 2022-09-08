Зупинено постачання в армію: у США виявили китайську деталь у винищувачі F-35

Загалом у винищувачі майже 300 000 деталей, і в одну з них субпідрядник поставив китайський магніт. У Штатах заборонено використовувати певні метали та сплави з КНР, РФ, КНДР та Ірану.

Компанія Lockheed Martin призупинила постачання винищувачів F-35 Lightning II через виявлення у ньому китайських компонентів. Про це повідомляє The War Zone.

В Об'єднаному офісі програми F-35 стверджують, що в турбомашинному насосі винищувача знайдено китайський магніт. Однак його наявність не завдає шкоди цілісності літаків і не передає інформацію в КНР. Тому заявляється, що від китайської деталі у винищувачі немає жодних ризиків для продуктивності, якості чи безпеки.

[ + – ] У турбомашинному насосі винищувача знайдено китайський магніт

Пентагон тимчасово призупинив прийом нових F-35, щоб його виробництво відповідало Федеральним правилам закупівель Міністерства оборони. Ці правила забороняють використання певних металів і сплавів із Китаю, Ірану, Північної Кореї та Росії. Зазначається, що всі підрядники з виробництва F-35 ділилися інформацією з офіційними особами. Наразі ведеться розслідування, як деталь китайського виробництва потрапила у винищувач.

"Ми працюємо з нашими партнерами та Міністерства оборони для забезпечення дотримання контрактів у ланцюжку поставок", — заявили в Lockheed Martin.

Уже зараз програмний офіс F-35 знайшов альтернативне джерело сплаву, яке буде використане в подальшому виробництві. Постачання винищувачів були призупинені як запобіжний засіб. Про проблему стало відомо ще 19 серпня. Субпідрядник Honeywell International Inc. заявив, що вони прагнуть постачати лише високоякісні деталі, тому вони співпрацюють і з виробником, і з Пентагоном.

У Lockheed Martin зазначили, що, незважаючи на паузу, компанія не виб'ється з графіка поставок — виготовлення від 148 до 153 винищувачів F-35 у 2022 році. Наразі виготовлено 88 літаків. Один винищувач складається з 300 000 деталей понад 1 700 постачальників.

Нагадаємо, наприкінці серпня винищувач F-35 був помічений у футуристичному камуфляжі. Ймовірно, у США продовжують експерименти щодо зменшення помітності літака.

Раніше США схвалили продаж Німеччини винищувачів F-35 та високоточних ракет до них на 8,4 млрд доларів.