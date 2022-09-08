Остановлены поставки в армию: в США обнаружили китайскую деталь в истребителе F-35

Всего в истребителе около 300 000 деталей, и в одну из них субподрядчик поставил китайский магнит. В Штатах запрещено использовать определенные металлы и сплавы из КНР, РФ, КНДР и Ирана.

Компания Lockheed Martin приостановила поставки истребителей F-35 Lightning II из-за обнаружения в нем китайских компонентов. Об этом сообщает The War Zone.

В Объединенном офисе программы F-35 утверждают, что в турбомашинном насосе истребителя найден китайский магнит. Однако его наличие не несет вред целостности самолетов и не передает информации в КНР. Поэтому заявляется, что от китайской детали в истребителе нет никаких рисков для производительности, качества или безопасности.

[ + – ] В турбомашинном насосе истребителя найден китайский магнит

Пентагон временно приостановил приемку новых F-35, чтобы его производство соответствовало Федеральным правилам закупок Министерства обороны. Эти правила запрещают использование определенных металлов и сплавов из Китая, Ирана, Северной Кореи и России. Отмечается, что все подрядчики по производству F-35 добровольно делились информацией с официальными лицами. Сейчас ведется расследование, каким образом деталь китайского производства попала в истребитель.

"Мы работаем с нашими партнерами и Министерства обороны для обеспечения соблюдения контрактов в цепочке поставок", — заявили в Lockheed Martin.

Уже сейчас программный офис F-35 нашел альтернативный источник сплава, который будет использован в дальнейшем производстве. Поставки истребителей были приостановлены в качестве меры предосторожности. О проблеме стало известно еще 19 августа. Субподрядчик Honeywell International Inc. заявил, что они стремятся поставлять только высококачественные детали, поэтому они сотрудничают и с производителем, и с Пентагоном.

В Lockheed Martin отметили, что несмотря на паузу, компания не выбьется из графика поставок — изготовления от 148 до 153 истребителей F-35 в 2022 году. На данный момент изготовлено 88 самолетов. Один истребитель состоит из 300 000 деталей от свыше 1700 поставщиков.

Напомним, в конце августа истребитель F-35 был замечен в футуристичном камуфляже. Вероятно, в США продолжают эксперименты по уменьшению заметности самолета.

Ранее США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и высокоточных ракет к ним на 8,4 млрд долларов.