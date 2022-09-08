Не лише штаб: у Мелітополі біля будинку колаборанта прогриміло два вибухи, – ЗМІ

За інформацією місцевих журналістів, у будинку колишнього українського депутата від Оппоблоку Юрія Онищука повилітали шибки. Онищук є членом мелітопольського штабу з підготовки до псевдореферендуму.

Сьогодні приблизно о 6 годині ранку в окупованому Мелітополі прогриміло два вибухи. Про це повідомляє місцеве українське видання "Риа Мелитополь".

Як пишуть журналісти, українські партизани атакували будинок місцевого колаборанта Юрія Онищука на вулиці Мелітопольських дивізій.

У будинку посібника окупантів вилетіли шибки з вікон, також є пошкодження у дворі. За інформацією видання, після вибуху зібралися сусіди, а також приїхали співробітники ФСБ і місцеві поліцейські, які перейшли на бік ворога.

Хто такий Юрій Онищук

Юрій Онищук за президента Віктора Януковича був заступником міського голови Мелітополя.

З 2010 до 2015 рр. він був депутатом міськради від Партії регіонів. А наступні п'ять років — з 2015 до 2020 року — від партії "Опозиційний блок".

У 2019 р. був офіційним спостерігачем від кандидата на пост президента України Олександра Вілкула.

Після повномасштабного вторгнення перейшов на бік російських окупантів. У травні його "призначили" так званим керівником мелітопольського водоканалу.

За інформацією "Риа Мелитополь", зараз він є членом російського штабу з підготовки до псевдореферендуму в місті.

Нагадаємо, вчора, 7 вересня, у Мелітополі підірвали штаб Единой России, який займався підготовкою до псевдореферендуму в місті. Вибух стався у будівлі на вулиці Ломоносова.

Раніше ми розповідали про те, що колаборант Євген Балицький втік із Мелітополя у Крим, але росіяни повернули його в місто під конвоєм.