Не только штаб: в Мелитополе возле дома коллаборанта прогремело два взрыва, – СМИ

По информации местных журналистов, в доме у бывшего украинского депутата от Оппоблока Юрия Онищука повылетали стекла. Онищук является членом мелитопольского штаба по подготовке к псевдореферендуму.

Сегодня около 6 часов утра в оккупированном Мелитополе прогремело два взрыва. Об этом сообщает местное украинское издание "Риа Мелитополь".

Как пишут журналисты, украинские партизаны атаковали дом местного коллаборанта Юрия Онищука на улице Мелитопольских дивизий.

В доме пособника оккупантов вылетели стекла из окон, также есть повреждения во дворе. По информации издания, после произошедшего на месте взрыва собрались соседи, а также приехали сотрудники ФСБ и местные полицейские, перешедшие на сторону врага.

Кто такой Юрий Онищук

Юрий Онищук при президенте Викторе Януковиче был заместителем городского головы Мелитополя.

С 2010 по 2015 гг. он был депутатом горсовета от "Партии регионов". А следующие пять лет – с 2015 по 2020 гг. – от партии "Оппозиционный блок".

В 2019 г. был официальным наблюдателем от кандидата на пост президента Украины Александра Вилкула.

После полномасштабного вторжения перешел на сторону российских оккупантов. В мае его "назначили" так называемым руководителем мелитопольского водоканала.

По информации "Риа Мелитополь", в настоящее время он является членом российского штаба по подготовке к псевдореферендуму в городе.

Напомним, вчера, 7 сентября, в Мелитополе подорвали штаб Единой России, который занимался подготовкой к псевдореферендуму в городе. Взрыв произошел в здании на улице Ломоносова.

Ранее мы рассказывали о том, что коллаборант Евгений Балицкий сбежал из Мелитополя в Крым, но россияне вернули его в город под конвоем.