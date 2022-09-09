"Росія розв'язала відкриту війну": США хочуть реформувати Раду безпеки ООН через дії Кремля

Представник США в ООН натякнула, що з 2009 року Росія надто часто почала використовувати право "вето". За її словами, не можна користуватися цим правом, виправдовуючи власну військову агресію.

США хочуть зайнятися реформуванням Ради безпеки ООН. Насамперед це стосується користування правом "вето". Про це заявила представник Штатів у Організації об'єднаних націй Лінда Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що Росія з 2009 року наклала 26 вето, до 12 з яких також приєднався Китай. При цьому США скористалися цим правом лише 4 рази.

Як зазначила Томас-Грінфілд, РФ новою війною завдала удару за основою статуту ООН.

"Росія порушила національний суверенітет та територіальну цілісність, порушила права людини та розв'язала відкриту війну замість того, щоб домовлятися про мир", — сказала вона.

Штати запропонували, щоб постійні члени Ради безпеки ООН роз'яснювали Генеральній Асамблеї причини, з яких хочуть накласти вето.

Лінда Томас-Грінфілд також сказала, що країни, які використовують право вето для того, щоб захистити власні акти агресії, втрачають моральний авторитет.

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво", — сказала Томас-Грінфілд під час засідання Ради безпеки ООН.

За її словами, вже готуються консультації з президентом США Джо Байденом та державним секретарем Ентоні Блінкеном щодо реформування Ради безпеки ООН та інших органів структури.

Що таке Рада безпеки ООН?

Рада безпеки ООН – це постійно діючий орган, на якому лежить відповідальність за підтримку миру та безпеки на міжнародному рівні. Рада безпеки відносять до "шістьох головних структур ООН". Постійними членами є США, Китай, Росія, Велика Британія, Франція. Тільки они мають право вето. Воно дає можливість відкидати проект будь-якої змістовної резолюції Радбезу, незалежно від рівня підтримки.

Раніше Фокус писав, що Росія зажадала екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо України. Російська делегація хоче поговорити про постачання європейськими країнами та США зброї до України. РФ вважає це питання серйознішим, ніж проблема фільтрації українців на тимчасово окупованих територіях, яку Радбез обговорював днем раніше.

Ще нагадаємо, що США розповіли, навіщо РФ створила фільтраційні табори для українців. Представник США в ООН заявила, що російська влада допитала, затримала і насильно депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців після 24 лютого.