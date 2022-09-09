В Україні вперше з початку війни помічено відомого політика з Ізраїлю

Ексмер Єрусалиму Нір Баркат провів зустріч із головним рабином України — це перша публічна поява відомого ізраїльського політика у Києві з моменту повномасштабної війни

У Києві помічено ексмера Єрусалима Ніра Барката, який провів зустріч з головним рабином України Моше Асманом. Про це повідомляє журналіст Шимон Бріман у фейсбуці.

Вперше за весь час повномасштабної війни з РФ в Україні помічено відомого ізраїльського політика. Як зазначає Бірман, Барката помітили в київському готелі разом із головним рабином України Моше Асманом. Перед приїздом до столиці Нір Баркат відвідав зруйновані Бучу та Ірпінь. Журналіст стверджує, що найближчими двома днями в ексмера Єрусалима намічено дві зустрічі з першими особами України.

"Я не знаю причин і планів цього візиту, але наголошую на хронологічній послідовності: тільки вчора, 7 вересня о 13 годині в Єрусалимі відбулася зустріч рабина Моше Асмана з експрем'єром і лідером Лікуда Бібі Нетаніягу, і вже в ніч на 8 вересня один із провідних лікудників вилетів літаком у бік кордону з Україною", — пише Бірман.

Також він зазначає, що в Україну приїжджає багато політиків із провідних країн Заходу. Один з останніх таких візитів — приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена. Водночас з Ізраїлю від початку російського вторгнення не було жодного міністра в Україні. Також ніхто безпосередньо не спілкувався з українськими лідерами. Останній контакт був у прем'єр-міністра Лапіда із президентом Зеленським 1 вересня. Однак за твердженням Бірмана, розмова була недовгою, "сторонам не було про що говорити".

Нагадаємо, 2 вересня головний рабин України зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, щоб переконати його у збільшенні обсягів допомоги Україні.

Раніше оглядач Надав Еяль заявив, що Ізраїль продає Україні нелетальну зброю.