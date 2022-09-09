В Украине впервые с начала войны замечен известный политик из Израиля

Экс-мэр Иерусалима Нир Баркат провел встречу с главным раввином Украины — это первое публичное появление известного израильского политика в Киеве с момента полномасштабной войны

В Киеве замечен экс-мэр Иерусалима Нир Баркат, где провел встречу с главным раввином Украины Моше Асманом. Об этом сообщает журналист Шимон Бриман в Фейсбуке.

Впервые за все время полномасштабной войны с РФ в Украине замечен известный израильский политик. Как отмечает Бирман, Барката заметили в киевском отеле вместе с главным раввином Украины Моше Асманом. Перед приездом в столицу Нир Баркат посетил разрушенную Бучу и Ирпень. Журналист утверждает, что в ближайшие два дня у экс-мэра Иерусалима намечены две встречи с первыми лицами Украины.

"Я не знаю причин и планов этого визита, но отмечаю хронологическую последовательность: только вчера, 7 сентября в 13 часов в Иерусалиме состоялась встреча раввина Моше Асмана с экс-премьером и лидером Ликуда Биби Нетаниягу, и уже в ночь на 8-е сентября один из ведущих ликудников вылетел самолетом в сторону границы с Украиной", — пишет Бирман.

Также он отмечает, что в Украину приезжает множество политиков из ведущих стран Запада. Один из последних таких визитов — приезд госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом из Израиля с начала российского вторжения не было ни одного министра в Украине. Также никто напрямую не общался с украинскими лидерами. Последний контакт был у премьер-министра Лапида с президентом Зеленским 1 сентября. Однако по утверждению Бирмана, разговор был скомканный, "сторонам не о чем было говорить".

Напомним, 2 сентября главный раввин Украины встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы убедить его в увеличении объемов помощи Украине.

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