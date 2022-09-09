Три проблеми: що потрібно Україні для отримання американських винищувачів F-15 та F-16

За словами речника Командування ВПС Юрія Ігната, в армії зараз немає навчених льотчиків та військових інженерів.

Українська армія потребує американських винищувачів F-16 або F-15. Однак перед отриманням винищувачів є низка проблем, які потрібно розв'язати. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Ігната, зараз українські льотчики не проходять навчання на американських винищувачах F-15 та F-16. У США виділили 100 млн доларів на навчання, але перш ніж до нього приступити ВПС потрібно визначитися з типом літаків. Водночас кандидати зі знанням мови та певним досвідом для освоєння західних літаків є.

Винищувачі — це найтехнологічніше, що Україна може отримати від партнерів. Це довгий процес, своєрідна "вишня на торті". Як приклад, Юрій Ігнат наводить Словаччину. Наразі вона передає Україні МіГ-29, але на F-16 у ВПС чекали 6 років. Країни буквально вишиковуються в черзі, щоб отримати винищувачі.

Речник Командування ВПС назвав три складності, які потрібно вирішити перед отриманням винищувачів:

навчання льотчиків

навчання забезпечувальних фахівців — військових інженерів

адаптація аеродромів

"Замість бетонного покриття, яке є в нас, потрібно прокласти штучне. В умовах бойових дій це складно робити. Однак це не буде проблемою, і вже є певні рішення міністерств щодо вдосконалення нашої інфраструктури під західну техніку", — повідомив Ігнат.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що ВПС можуть отримати не лише F-16, а й європейські Eurofighter чи французькі Rafale. Для освоєння F-15, F-16 потрібно буде до пів року.