"Намагався втекти в "ЛНР": ДБР затримало голову окупаційної "поліції" Балаклії (фото)

За даними Держбюро розслідувань, колаборант працював в українській поліції, а після окупації міста добровільно перейшов на бік РФ.

Державне бюро розслідувань затримало голову окупаційної "поліції" Балаклії під час спроби втечі в Куп'янську. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Детективи спільно з військовою контррозвідкою СБУ за сприяння Нацполу Харківської області змогли оперативно знайти й затримати зрадника. Він очолював поліцейських ділянку окупаційної адміністрації в Балаклії. Перед переходом на ворожу сторону правоохоронець працював у поліції. За добровільний перехід на бік ворога отримав посаду начальника поліції.

[ + – ] "Посвідчення" колаборанта

Після деокупації Балаклії колаборант хотів втекти на територію окупованої Луганської області, проте зробити це не встиг завдяки затриманню правоохоронцями в Куп'янську.

[ + – ] Колаборант хотів втекти на територію окупованої Луганської області

Наразу детективи ДБР вирішують питання про вручення підозри затриманому, а також обрання запобіжного заходу. Зазначається, що покарання за співпрацю з ворогом необоротне.

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію. Українські військові зайняли 27-тисячне місто без обстрілів. Також повідомлялося, що в боях за Балаклію загинув оператор телеканалу "Прямій" Олексій Юрченко, який із початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт.