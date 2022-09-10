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"Намагався втекти в "ЛНР": ДБР затримало голову окупаційної "поліції" Балаклії (фото)

голова поліції балаклії
Затриманий добровільно перейшов на бік РФ

За даними Держбюро розслідувань, колаборант працював в українській поліції, а після окупації міста добровільно перейшов на бік РФ.

Державне бюро розслідувань затримало голову окупаційної "поліції" Балаклії під час спроби втечі в Куп'янську. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Детективи спільно з військовою контррозвідкою СБУ за сприяння Нацполу Харківської області змогли оперативно знайти й затримати зрадника. Він очолював поліцейських ділянку окупаційної адміністрації в Балаклії. Перед переходом на ворожу сторону правоохоронець працював у поліції. За добровільний перехід на бік ворога отримав посаду начальника поліції.

поліцейський колаборант
"Посвідчення" колаборанта

Після деокупації Балаклії колаборант хотів втекти на територію окупованої Луганської області, проте зробити це не встиг завдяки затриманню правоохоронцями в Куп'янську.

Колаборант хотів втекти на територію окупованої Луганської області
Колаборант хотів втекти на територію окупованої Луганської області

Наразу детективи ДБР вирішують питання про вручення підозри затриманому, а також обрання запобіжного заходу. Зазначається, що покарання за співпрацю з ворогом необоротне.

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію. Українські військові зайняли 27-тисячне місто без обстрілів. Також повідомлялося, що в боях за Балаклію загинув оператор телеканалу "Прямій" Олексій Юрченко, який із початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт.