"Пытался сбежать в "ЛНР": ГБР задержали главу оккупационной "полиции" Балаклеи (фото)
По данным Госбюро расследований, коллаборант работал в украинской полиции, а после оккупации города, добровольно перешел на сторону РФ.
Государственное бюро расследований задержала главу оккупационной "полиции" Балаклеи при попытки побега в Купянске. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Детективы совместно с военной контрразведкой СБУ при содействии Нацпола Харьковской области смогли оперативно найти и задержать предателя. Он возглавлял полицейских участок оккупационной администрации в Балаклее. Перед переходом на вражескую сторону правоохранитель работал в украинской полиции. За добровольный переход на сторону врага получил должность начальника "полиции".
После деоккупации Балаклеи коллаборант хотел сбежать на территорию оккупированной Луганской области, однако сделать этого не успел благодаря задержанию правоохранителями в Купянске.
На данный момент детективы ГЮР решают вопрос о вручении подозрения задержанному, а также избранию меры пресечения. Отмечается, что наказание за сотрудничество с врагом необратимо.
Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею. Украинские военные заняли 27-тысячный город без массированных обстрелов. Также сообщалось, что в боях за Балаклею погиб оператор телеканала "Прямий" Алексей Юрченко, который с начала полномасштабного вторжения вновь пошел на фронт.