"Пытался сбежать в "ЛНР": ГБР задержали главу оккупационной "полиции" Балаклеи (фото)

По данным Госбюро расследований, коллаборант работал в украинской полиции, а после оккупации города, добровольно перешел на сторону РФ.

Государственное бюро расследований задержала главу оккупационной "полиции" Балаклеи при попытки побега в Купянске. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Детективы совместно с военной контрразведкой СБУ при содействии Нацпола Харьковской области смогли оперативно найти и задержать предателя. Он возглавлял полицейских участок оккупационной администрации в Балаклее. Перед переходом на вражескую сторону правоохранитель работал в украинской полиции. За добровольный переход на сторону врага получил должность начальника "полиции".

[ + – ] "Удостоверение" коллаборанта

После деоккупации Балаклеи коллаборант хотел сбежать на территорию оккупированной Луганской области, однако сделать этого не успел благодаря задержанию правоохранителями в Купянске.

[ + – ] Коллаборант хотел сбежать на территорию оккупированной Луганской области

На данный момент детективы ГЮР решают вопрос о вручении подозрения задержанному, а также избранию меры пресечения. Отмечается, что наказание за сотрудничество с врагом необратимо.

Напомним, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею. Украинские военные заняли 27-тысячный город без массированных обстрелов. Также сообщалось, что в боях за Балаклею погиб оператор телеканала "Прямий" Алексей Юрченко, который с начала полномасштабного вторжения вновь пошел на фронт.