Москва святкує 875-річчя феєрверками на тлі розгрому ЗС РФ під Харковом

Користувачі мережі жартують, що феєрверки у столиці організовані на честь звільнення бійцями ЗСУ міст у Харківській області.

Сьогодні увечері, 10 вересня, у Москві відсвяткували 875-річчя міста. З нагоди урочистостей на 23 майданчиках міста відбувся святковий феєрверк, а перед цим президент Володимир Путін разом із мером столиці Сергієм Собяніним відкрили 140-метрове колесо огляду на ВДНГ, яке першого ж дня зламалося. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Тим часом у мережі з'явилися повідомлення від деяких блогерів, які закликали владу столиці скасувати урочистості "на широку ногу", оскільки російські війська зазнали великої поразки в Харківській області. З таким самим закликом виступив лідер партії "Справедлива Росія — за правду" Сергій Миронов. У своєму Twitter він опублікував пост, де написав, що скасування феєрверків стало б проявом поваги до тих, хто зараз перебуває на фронті.

У соцмережах також з'явилися жарти про те, що столичний феєрверк не що інше, як святковий салют з нагоди визволення українських міст Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та інших населених пунктів від російських окупантів.

Також користувачі зазначили, що Собянін запросив Путіна на відкриття спортивної зали, дизайн якої виконаний у кольорах українського прапора.

Нагадаємо, що напередодні святкування 875-річчя Москви, муніципальна рада Ломоносівського округу столиці закликала президента Росії Володимира Путіна скласти повноваження. Депутати вважають, що Путін надто довго обіймає президентську посаду.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відносно невеликі перемоги ЗСУ надалі призведуть до того, що російська лінія оборони здригнеться і окупанти почнуть тікати. За його словами, поразки росіян викличе реакцію, подібну до лавини, внаслідок чого посиплеться весь російський фронт.