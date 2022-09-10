Москва празднует 875-летие фейерверками на фоне разгрома ВС РФ под Харьковом

Пользователи Сети шутят, что фейерверки в столице организованы в честь освобождения бойцами ВСУ городов в Харьковской области.

Сегодня вечером, 10 сентября, в Москве отпраздновали 875-летие города. По случаю торжества на 23 площадках города состоялся праздничный фейерверк, а перед этим президент Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным открыли 140-метровое колесо обозрения на ВДНХ, которое в первый же день сломалось. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Тем временем в Сети появились сообщения от некоторых блогеров, которые призывали власти столицы отменить торжества "на широкую ногу", поскольку российские войска потерпели крупное поражение в Харьковской области. С таким же призывом выступил лидер партии "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов. В своем Twitter он опубликовал пост, где написал, что отмена фейерверков стало бы проявлением уважениям к тем, кто сейчас находится на фронте.

В соцсетях также появились шутки о том, что столичный фейерверк не что иное, как праздничный салют по случаю освобождение украинских городов Изюм, Купянск, Балаклеи и других населенных пунктов от российских оккупантов.

Также пользователи отметили, что Собянин пригласил Путина на открытие спортивного зала, дизайн которого выполнен в цветах украинского флага.

Напомним, что накануне празднования 875-летия Москвы, муниципальный совет Ломоносовского округа столицы призывал президента России Владимира Путина сложить полномочия. Депутаты считают, что Путин слишком долго занимает президентский пост.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что относительно небольшие победы ВСУ в дальнейшем приведут к тому, что российская линия обороны дрогнет и оккупанты начнут убегать. По его словам, поражения россиян вызовет реакцию, подобную лавине, в результате чего посыплется весь российский фронт.