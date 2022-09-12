Пентагон розглядає питання передачі Україні сучасних танків, — Süddeutsche Zeitung

Американський уряд проводить дискусії про постачання ЗСУ танків західних зразків, проте наразі рішення ще не ухвалили.

США обмірковують відправлення сучасних західних танків в Україну та закликають до таких самих кроків союзників. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Після завершення п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" українська сторона була оптимістично налаштована. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що збройова допомога для України має йти в ногу з розвитком війни в Україні.

За даними джерел видання, уряд США розглядає можливість постачання основних бойових танків і бронетехніки західних зразків. Наразі точаться активні дискусії як у Вашингтоні, так і з союзниками. До переговорів залучили високопоставлених дипломатів країн Заходу.

На засіданні Остін уникнув питання про постачання західних танків Україні. Глава Пентагону заявив, що союзники вже постачають бронетехніку, включаючи САУ Gepard, броньовики класу MRAP та іншу броньовану колісну техніку. Контактна група продовжить займатися питанням підтримки українських сил.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що Німеччина не хоче змінювати позицію щодо постачання танків Leopard 2 в Україну. Рішення може змінитися, якщо "відмашку" дадуть у США.

Раніше прем'єр-міністр України заявив, що очікує на постачання танків M1 Abrams зі Сполучених Штатів.