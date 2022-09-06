У Шольця немає бажання змінювати позицію щодо постачання танків Leopard в Україну, – Die Welt

Федеральний канцлер Німеччини неодноразово заявляв, що вони ніколи "не підуть наодинці" у питанні постачання танків Україні. Тому без рішення Штатів ЗСУ так і не пересядуть на західні зразки, вважають у виданні.

Імовірність постачання сучасних німецьких танків Leopard 2 української армії є низькою. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на джерела в українських урядових колах.

Попри оптимістичний настрій прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля після візиту до Німеччини, ймовірність постачання Україні танків Leopard 2 або хоча б Leopard 1 малоймовірна. Джерела видання заявляють, що канцлер Шольц залишався у питанні танків на своїй позиції. Розмова була загальною і невизначеною, у канцлера "взагалі ніякого бажання" змінити свою позицію в питанні постачання танків.

Український прем'єр, як стверджується, навіть передав Шольцу план, як Німеччина могла б передавати танки "Леопард" 2. Пропонувалося це робити безпосередньо через виробника.

У квітні компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонувала продати Україні 100 танків Leopard 2A7 за 1,55 млрд євро. Перші танки почали б надходити у ЗСУ через 3 роки після підписання контракту. Однак далі заяви справа не просунулась. Те саме було і на початку повномасштабної війни. Німецькі оборонні компанії були готові передавати до Києва танки, проте у Берліні не відповіли на готовність компаній.

"Ми ніколи не підемо поодинці, завжди орієнтуємося на те, що роблять наші союзники", — каже Шольц.

Це означає, що поки США не почнуть постачати танки Україні, Німеччина також цього не робитиме. Щобільше, ЗСУ не отримають і БМП Marder через цю саму причину. Україна отримує лише американські БТРи М113.

8 вересня у Німеччині пройде нова зустріч у форматі Рамштайн. Але як стало відомо журналістам, прориву у можливості постачання танків Україні там не очікується.

Нагадаємо, 2 вересня Шмигаль заявив, що Україна очікує на постачання "Леопардів" з Німеччини та "Абрамсів" із США.

2 серпня Іспанія вирішила не відправляти Україні німецькі танки Leopard 2 через їхній поганий технічний стан.