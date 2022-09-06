У Шольца нет желания менять позицию по поставкам танков Leopard в Украину, – Die Welt

Федеральный канцлер Германии неоднократно заявлял, что они никогда "не пойдут в одиночку" в вопросе поставок танков Украине. Поэтому без решения Штатов ВСУ так и не пересядут на западные образцы, считают в издании.

Вероятность поставок современных немецких танков Leopard 2 украинской армии является низкой. Об этом сообщает Die Welt ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах.

Несмотря на оптимистичный настрой премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля после визита в Германию, вероятность поставок Украине танков Leopard 2 или хотя бы Leopard 1 маловероятна. Источники издания заявляют, что канцлер Шольц оставался в вопросе танков на своей позиции. Разговор был общим и неопределенным, у канцлера "вообще никакого желания" изменить свою позицию в вопросе поставке танков.

Украинский премьер, как утверждается, даже передал Шольцу план как Германия могла бы передавать танки "Леопард" 2. Предлагалось это делать напрямую через производителя.

В апреле компания Krauss-Maffei Wegmann предлагала продать Украине 100 танков Leopard 2A7 за 1,55 млрд евро. Первые танки начали бы поступать в ВСУ через 3 года после подписания контракта. Однако дальше заявления дело не продвинулось. То же самое было и в начала полномасштабной войны. Немецкие оборонные компании были готовы передавать в Киев танки, однако в Берлине не ответили на готовность компаний.

"Мы никогда не пойдем в одиночку, всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники", — говорит Шольц.

Это означает, что пока США не начнут поставлять танки Украине, Германия также не станет этого делать. Более того, ВСУ не получат и БМП Marder из-за этой же причины. Украина получает только американские БТР-ы М113.

8 сентября в Германии пройдет новая встреча в формате Рамштайн. Но как стало известно журналистам, прорыва в возможности поставок танков Украине там не ожидается.

Напомним, 2 сентября Шмыгаль заявил, что Украина ожидает поставки "Леопардов" из Германии и "Абрамсов" из США.

2 августа Испания решила не отправлять Украине немецкие танки Leopard 2 из-за их плохого технического состояния.