Пентагон рассматривает вопрос передачи Украине современных танков, – Süddeutsche Zeitung

Американское правительство проводит дисскусии о поставках ВСУ танков западных образцов, однако на данный момент решение еще не принято.

США обдумывают отправку современных западных танков в Украину и призывают к таким же шагам союзников. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

После завершения пятой встрече в формате "Рамштайн" украинская сторона была оптимистически настроена. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что оружейная помощь для Украины должна идти в ногу с развитием войны в Украине.

По данным источников издания, правительство США рассматривает возможность поставки основных боевых танков и бронетехники западных образцов. На данный момент идут активные дискуссии как в Вашингтоне, так и с союзниками. В переговоры вовлечены высокопоставленные дипломаты стран Запада.

На самом заседании Остин избежал вопроса о поставках западных танков Украине. Глава Пентагона заявил, что союзники уже поставляют бронетехнику, включая САУ Gepard, броневики класса MRAP и другую бронированную колесную технику. Контактная группа продолжит заниматься вопросом поддержки украински сил.

Напомним, в СМИ сообщали, что Германия не хочет менять позицию по поставкам танков Leopard 2 в Украину. Решение может поменяться, если "отмашку" дадут в США.

Ранее премьер-министр Украины заявил, что ожидает поставок танков M1 Abrams из Соединенных Штатов.