ВПС України показали роботу С-300ПТ з російських "Калібрів" та Х-101 (відео)

Розрахунки командування "Центр" та "Схід" збили більшість ворожих ракет, які були націлені на об'єкти критичної інфраструктури.

Командування Військово-повітряних сил України показало роботу ЗРК С-300ПТ щодо російських ракет. Про це повідомляє пресслужба ВПС у Фейсбуці.

Увечері 11 вересня російські війська запустили 12 ракет типу "Калібр" і Х-101. Українське ППО збило 9 із них — це рекордний показник для ВПС України. Усі вони були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури України.

Зазначається, що ракети збивали зенітні ракетні підрозділи повітряних командувань "Схід" та "Центр" ВПС України. А на відео показано роботу комплексів С-300ПТ повітряного командування "Схід".

Російські війська завдали удару по станції ТЕЦ-5 у Харкові. В результаті в кількох областях України не було електроенергії. Станом на 12 вересня у більшості районів відновили подачу електроенергії.

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Також стало відомо, що на Полтавщині перестав працювати оператор мобільного зв'язку Lifecell. Відновити електроенергію вдалося ще вчора.