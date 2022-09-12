ВВС Украины показали работу С-300ПТ по российским "Калибрам" и Х-101 (видео)

Расчеты командования "Центр" и "Восток" сбило подавляющее большинство вражеских ракет, которые были нацелены на объекты критической инфраструктуры.

Командование Военно-воздушных сил Украины показало работу ЗРК С-300ПТ по российским ракетам. Об этом сообщает пресс-служба ВВС в Фейсбуке.

Вечером 11 сентября российские войска запустили 12 ракет типа "Калибр" и Х-101. Украинское ПВО сбило 9 из них — это рекордный показатель для ВВС Украины. Все они были нацелены на объекты критической инфраструктуры Украины.

Отмечается, что ракеты сбивали зенитные ракетные подразделения воздушных командований "Восток" и "Центр" ВВС Украины. А на видео показана работа комплексов С-300ПТ воздушного командования "Восток".

Российские войска нанесли удар по станции ТЭЦ-5 в Харькове. В результате в нескольких областях Украины не было электроэнергии. По состоянию на 12 сентября в большинстве районов восстановили подачу электроэнергии.

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Также стало известно, что в Полтавской области перестал работать оператор мобильной связи Lifecell. При этом восстановить электроэнергию удалось еще вчера.