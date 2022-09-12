У РФ заявили про знищення складу з БК на 45 тис. тонн: що не так із цим твердженням
Міноборони РФ заявляє, що вони знищили склад із БК, проте для 45 тисяч тонн боєприпасів там мали бути майже мільйон снарядів Excalibur калібром 155-мм.
Міністерство оборони РФ заявило про знищення складу боєприпасів ЗСУ у Миколаївській області на 45 тисяч тонн. Видання Defense Express повідомляє, що не так із твердженням відомства.
У зведенні від 12 вересня вказується, що ЗС РФ знищили склад із боєприпасами у Вознесенську, що на Миколаївщині. Стверджується, що на складі зберігалося 45 тисяч тонн снарядів для української армії.
Як пишуть журналісти, ймовірно, ЗС РФ перебільшує обсяги. Один високоточний реактивний боєприпас Excalibur важить 48 кг — це означає, що на складі мало майже 1 млн снарядів. На складі могли перебувати й важчі снаряди, проте однаково цифра 45 тисяч тонн нереальна.
Якщо припустити, що на складі були ракети до HIMARS M31A1, які важать 90 кг, то виходить, що там мало бути мінімум 500 ракет. У виданні наголошують, що якби справді знищили склад із такою кількістю БК, то не помітити розривів снарядів було б вкрай складно. Тому в Міноборони РФ "вигадують нереальні здобутки" на тлі відсутності реальних перемог.
Нагадаємо, ЗСУ отримали снаряди Excalibur, які перетворюють гаубиці на снайперські гвинтівки, здатні вражати російські танки.
Раніше в мережі з'явилися фото знищеної переправи РФ на Херсонщині разом із складом боєприпасів.