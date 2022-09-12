У РФ заявили про знищення складу з БК на 45 тис. тонн: що не так із цим твердженням

Міноборони РФ заявляє, що вони знищили склад із БК, проте для 45 тисяч тонн боєприпасів там мали бути майже мільйон снарядів Excalibur калібром 155-мм.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення складу боєприпасів ЗСУ у Миколаївській області на 45 тисяч тонн. Видання Defense Express повідомляє, що не так із твердженням відомства.

У зведенні від 12 вересня вказується, що ЗС РФ знищили склад із боєприпасами у Вознесенську, що на Миколаївщині. Стверджується, що на складі зберігалося 45 тисяч тонн снарядів для української армії.

Як пишуть журналісти, ймовірно, ЗС РФ перебільшує обсяги. Один високоточний реактивний боєприпас Excalibur важить 48 кг — це означає, що на складі мало майже 1 млн снарядів. На складі могли перебувати й важчі снаряди, проте однаково цифра 45 тисяч тонн нереальна.

[ + – ] Excalibur важить 48 кг Фото: yahoo

Якщо припустити, що на складі були ракети до HIMARS M31A1, які важать 90 кг, то виходить, що там мало бути мінімум 500 ракет. У виданні наголошують, що якби справді знищили склад із такою кількістю БК, то не помітити розривів снарядів було б вкрай складно. Тому в Міноборони РФ "вигадують нереальні здобутки" на тлі відсутності реальних перемог.

[ + – ] Маса ракети M31A1 складає 90 кг

Нагадаємо, ЗСУ отримали снаряди Excalibur, які перетворюють гаубиці на снайперські гвинтівки, здатні вражати російські танки.

Раніше в мережі з'явилися фото знищеної переправи РФ на Херсонщині разом із складом боєприпасів.