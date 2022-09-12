В РФ заявили об уничтожении склада с БК на 45 тыс. тонн: что не так с этим утверждением

Минобороны РФ заявляет, что они уничтожили склад с БК, однако для 45 тысяч тонн боеприпасов там должны были быть едва ли ни миллион снарядов Excalibur калибром 155-мм.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Николаевской области на 45 тысяч тонн. Издание Defense Express сообщает, что не так с утверждением ведомства.

В сводке от 12 сентября указывается, что ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами в Вознесенске, что в Николаевской области. Утверждается, что на складе хранилось 45 тысяч тонн снарядов для украинской армии.

Как пишут журналисты, вероятно, ВС РФ преувеличивает объемы. Один высокоточный реактивный боеприпас Excalibur весит 48 кг — это означает, что на складе должно было находится почти 1 млн снарядов. На складе могли находится и более тяжелые снаряды, однако все равно цифра в 45 тысяч тонн нереальна.

[ + – ] Excalibur весит 48 кг Фото: yahoo

Если предположить, что на складе были ракеты к HIMARS M31A1, которые весят 90 кг, то выходит, что там должно было быть минимум 500 ракет. В издании подчеркивают, что если бы был действительно уничтожен склад с таким количеством БК, то не заметить разрывов снарядов было бы крайне сложно. Поэтому в Минобороны РФ "придумывают нереальные достижения" на фоне отсутствия реальных побед.

[ + – ] Масса ракеты M31A1 составляет 90 кг

Напомним, ВСУ получили снаряды Excalibur, которые превращают гаубицы в снайперские винтовки, способные поражать российские танки.

Ранее в сети появились фото уничтоженной переправы РФ на Херсонщине вместе со складом боеприпасов.