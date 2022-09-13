"Заважає денацифікації": Кремль розкритикував проєкт гарантій безпеки України

Пункти документа загрожують Росії та сприятимуть ескалації війни, вважає переговорник РФ Слуцький.

Related video

Проєкт документа про гарантії безпеки України, представлений сьогодні, 13 вересня, українським Офісом президента, сприяє ескалації у війні проти РФ, оскільки в ньому закріплено просування НАТО до кордонів держави-агресора. Таку думку висловив член делегації Кремля на переговорах із Києвом, депутат Державної думи, лідер партії ЛДПР РФ Леонід Слуцький, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

"Проєкт "Київської угоди з безпеки" — це про те, як Заходу продовжити далі протистояння з Росією на українському плацдармі. Усі його пункти спрямовані лише на подальшу ескалацію, а не на вирішення поточної ситуації", — сказав представник російської влади.

На думку Слуцького, проєкт гарантій безпеки України закріплює "просування військової інфраструктури країн Заходу" до кордонів Росії, збільшення постачання військової техніки Києву та продовження тиску на Кремль за допомогою санкцій. Російський депутат назвав документ проєктом "пакту про залучення країн НАТО і їхніх союзників" у повномасштабну війну РФ проти України.

Крім того, Слуцький заявив, що пункти, перелічені в проєкті договору, суперечать так званим завданням Росії в "спецоперації" — "денацифікації та демілітаризації України". Переговорник від РФ у спілкуванні з журналістами також запевнив, що війну проти України буде продовжено.

Нагадаємо, згідно з проєктом документа, поданим керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, Київ пропонує створити спільний із країнами-партнерами договір про партнерство, закріпити в документі підтримку ними Збройних сил України та превентивні заходи відповіді на загрози. Країнами-гарантами в ОП пропонують визначити США, Велику Британію, Польщу й інші держави.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не відкидає переговорів із Москвою, проте зараз це питання "обговорюється" на полі бою, оскільки це єдиний формат переговорів, який сприймає Кремль.