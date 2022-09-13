"Мешает денацификации": Кремль раскритиковал проект гарантий безопасности Украины

По мнению переговорщика Леонида Слуцкого, пункты документа якобы угрожают России и "способствуют эскалации войны".

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Проект документа о гарантиях безопасности Украины, представленный сегодня, 13 сентября, украинским Офисом президента, способствует эскалации в войне против РФ, так как в нем закреплено продвижение НАТО к границам государства-агрессора. Такое мнение выразил член делегации Кремля на переговорах с Киевом, депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР РФ Леонид Слуцкий, передает российское агенство "Интерфакс".

"Проект "Киевского соглашения по безопасности" — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации", — сказал представитель российских властей.

По мнению Слуцкого, проект гарантий безопасности Украины закрепляет "продвижение военной инфраструктуры стран Запада" к границам России, увеличение поставок военной техники Киеву и продолжение давления на Кремль при помощи санкций. Российский депутат назвал документ проектом "пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников" в полномасштабную войну РФ против Украины.

Кроме того Слуцкий заявил, что пункты, перечисленные в проекте договора, противоречат так называемым задачам России в "спецоперации" — "денацификации и демилитаризации Украины". Переговорщик от РФ в общении с журналистами также заверил, что война против Украины будет продолжена.

Напомним, согласно проекту документа, представленному руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, Киев предлагает создать совместный со странами-партнерами договор о партнерстве, закрепить в документе поддержку ими Вооруженных сил Украины и превентивные меры ответа на угрозы. Странами-гарантами в ОП предлагают определить США, Великобританию, Польшу и другие государства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не исключает переговоров с Москвой, однако сейчас этот вопрос "обсуждается" на поле боя, так как это единственный формат переговоров, который воспринимает Кремль.