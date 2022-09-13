Стратегію контрнаступу ЗСУ розробляли кілька місяців, — NYT

За даними журналістів, військове керівництво України за вказівкою Володимира Зеленського розраховувало захопити Херсон і відрізати Маріуполь. Плани контратак коригували Джейк Салліван і Марк Міллі.

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Стратегію перемог Збройних сил України на початку осені розробляли кілька місяців під час напружених переговорів українського керівництва з американськими та британськими колегами. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на власні джерела.

У цих переговорах взяли участь помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і голова Комітету начальників штабів ЗС Марк Міллі. Західні колеги весь цей час давали свої поради Києву, а також висловлювали свої стратегічні міркування, наголосило видання.

Автори матеріалу наголошують, що спочатку контрнаступ планувало українське військове керівництво за вказівкою президента Володимира Зеленського. Тоді було запропоновано здійснити потужну контратаку на півдні України. Розрахунок ішов на захоплення Херсона та "відрізання" Маріуполя.

Проаналізувавши цей варіант, українські військові чиновники та західні союзники вирішили змінити план. Прогнозовані втрати ЗСУ в такому разі були б занадто великими.

У зв'язку з цим українське керівництво вирішило ділитися подробицями планів із американськими та британськими співробітниками розвідки. За словами представника американської адміністрації, Салліван кілька разів розмовляв із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком про планування контрнаступу.

Міллі розмовляв із американськими військовими високого рангу, сторони ділилися розвідданими й обговорювали питання військової допомоги, пише газета.

"Ми проводили моделювання й деякі теоретичні тренінги. У результаті цих вправ з'ясувалося, що деякі способи проведення контрнаступу з більшою ймовірністю були б успішнішими, ніж інші. Ми дали цю пораду, а потім українці обдумали її і ухвалили своє рішення", — повідомив в інтерв'ю газеті заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол.

Водночас у США розповіли, як контрнаступ України вдарив по президенту РФ Володимиру Путіну. У Білому домі заявили, що з початку повномасштабної війни багато російських солдатів не були готові до реального бою із ЗСУ. Багато хто з них рятувався втечею або здавався в полон.

Фокус раніше повідомляв про те, як ЗСУ розгромили елітну армію ЗС РФ, яку готували для війни з НАТО. Російська 1-а гвардійська танкова армія зазнала серйозних втрат у перші тижні, її не відновили до контрнаступу українських військ.