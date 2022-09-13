"Все важче приховувати": у США розповіли, як контрнаступ України вдарив по Путіну

У Білому домі заявили, що від початку війни багато солдатів РФ не були готові до реального бою з ЗСУ. Багато з них рятувалися втечею чи здавалися в полон.

У США поки що не можуть з упевненістю сказати, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області переламав хід війни з Росією. Проте дії українських військових американці вважають "дивовижними". Про це розповів координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.

"Що ми збираємося робити, то це продовжувати забезпечувати їх інструментами та можливостями, які їм необхідні для продовження успіху", — сказав Кірбі.

За його словами, контрнаступ українців змусив росіян відступити із зайнятих населених пунктів.

Крім того, Кірбі сказав, що від початку війни у солдатів російської армії не було згуртованості та хорошого керівництва. Також у них не було морального духу, тому вони тікали від бою навіть у перші тижні війни, коли велася битва за Київ.

При цьому американський чиновник заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну стає все важче приховувати від російської громадськості масштабні поразки своєї армії в Україні.

Раніше Фокус писав, що Арестович прокоментував удар окупантів по Харківській ТЕЦ-5. За словами радника Офісу президента, країни Заходу дуже гостро відреагували на недавній удар по критичній інфраструктурі. За його словами, Захід готовий допомогти Україні відбити бажання РФ робити подібне.

Ще нагадаємо, що у Білгородській області РФ закликали місцевих жителів евакуюватися. Місцевий чиновник розповів про ситуацію на кордоні з Україною. За його словами, він переконуватиме місцевих покинути свої будинки доти, доки вони цього не зроблять.