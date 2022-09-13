"Все труднее скрывать": в США рассказали, как контрнаступление Украины ударило по Путину

В Белом доме заявили, что с самого начала войны многие солдаты РФ не были готовы к реальному бою с ВСУ. Многие из них спасались бегством или сдавались в плен.

В США пока не могут с уверенностью сказать, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области переломило ход войны с Россией. Однако действия украинских военных американцы считают "впечатляющими". Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет CNN.

"Что мы собираемся делать, так это продолжать обеспечивать их инструментами и возможностями, которые им необходимы для продолжения успеха", — сказал Кирби.

По его словам, контрнаступление украинцев вынудило русских отступить из занятых населенных пунктов.

Кроме того, Кирби сказал, что с самого начала войны у солдат российской армии не было сплоченности и хорошего руководства. Также у них не было морального духа, а потому они убегали от боя даже в первые недели войны, когда велась битва за Киев.

При этом американский чиновник заявил, что президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее скрывать от российской общественности масштабны поражения своей армии в Украине.

Ранее Фокус писал, что Арестович прокомментировал удар оккупантов по Харьковской ТЭЦ-5. По словам советника Офиса президента, страны Запада очень остро отреагировали на недавний удар по критической инфраструктуре. По его словам, Запад готов помочь Украине отбить желание у РФ совершать подобное.

Еще напомним, что в Белгородской области РФ призвали местных жителей эвакуироваться. Местный чиновник рассказал об обстановке на границе с Украиной. По его словам, он будет убеждать местных покинуть свои дома до тех пор, пока они этого не сделают.