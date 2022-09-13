Стратегию контрнаступления ВСУ разрабатывали несколько месяцев, – NYT

По сведениям журналистов, военное руководство Украины по указанию Владимира Зеленского рассчитывало захватить Херсон и отрезать Мариуполь. Планы контратак корректировали Джейк Салливан и Марк Милли.

Related video

Стратегия побед Вооруженных сил Украины в начале осени разрабатывалась несколько месяцев в ходе напряженных переговоров украинского руководства с американскими и британскими коллегами. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

В этих переговорах участвовали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли. Западные коллеги все это время давали свои советы Киеву, а также высказывали свои стратегические соображения, отметило издание.

Авторы материала подчеркивают, что изначально контрнаступление планировало украинское военное руководство по указанию президента Владимира Зеленского. Тогда было предложено осуществить мощную контратаку на юге Украины. Расчет шел на захват Херсона и "отрезание" Мариуполя.

Проанализировав данный вариант, украинские военные чиновники и западные союзники решили изменить план. Прогнозируемые потери ВСУ в таком случае были бы слишком большими.

В связи с этим украинское руководство решило делиться подробностями планов с американскими и британскими сотрудниками разведки. По словам представителя американской администрации, Салливан несколько раз разговаривал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком о планировании контрнаступления.

Милли беседовал с американскими военными высокого ранга, стороны делились разведданными и обсуждали вопросы военной помощи, пишет газета.

"Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли свое решение", — сообщил в интервью газете замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Тем временем, в США рассказали, как контрнаступление Украины ударило по президенту РФ Владимиру Путину. В Белом доме заявили, что с начала полномасштабной войны многие российские солдаты не были готовы к реальному бою с ВСУ. Многие из них спасались бегством или сдавались в плен.

Фокус ранее сообщал о том, как ВСУ разгромили элитную армию ВС РФ, которую готовили для войны с НАТО. Российская 1-я гвардейская танковая армия понесла серьезные потери в первые недели, ее не восстановили к контрнаступлению украинских войск.