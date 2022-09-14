ЗС РФ евакуювали системи ППО вглиб окупованих територій, – Генштаб

Командування країни-окупанта вживає заходів для збереження ЗРК С-300 і "Бук", перекидаючи їх у бік РФ.

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Командування російських військ перекидає ЗРК С-300 та "Бук" углиб окупованих територій, щоб уберегти від знищення. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

Для збереження окремих зразків російської військової техніки командування ЗС РФ робить спроби евакуювати засоби ППО. Зокрема, в ніч з 11 на 12 вересня в Луганській області помічено колони із зенітно-ракетними комплексами С-300 та "Бук". Вони рухалися з Лутугиного у напрямку російсько-українського кордону.

Також зазначається, що завдяки діям сил оборони морально-психологічний стан російських окупантів вкрай низький. Цьому також сприяє знищення великої кількості живої сили ЗС РФ. Для примушення брати участь у вторгненні особовий склад мобілізованих загрожують відправити на передній край без зброї. Через це в окупованій Горлівці до 50 мобілізованих написали рапорти про відмову у подальшій участі у бойових діях.

12 вересня ЗСУ знищили 4 РСЗВ "Град" у Херсонській області, а також продовольчий склад окупантів у Докучаєвську.

Нагадаємо, українські військові мають на озброєння антирадарні ракети HARM. Для цього модернізовано винищувачів МіГ-29. Також у мережі публікували фото літака Су-29 із ракетами AGM-88 HARM.