ВС РФ эвакуируют системы ПВО вглубь оккупированных территорий, – Генштаб

Командование страны-оккупанта предпринимает действия для сохранения ЗРК С-300 и "Бук", перебрасывая их в сторону РФ.

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Командования российских войск перебрасывает ЗРК С-300 и "Бук" вглубь оккупированных территорий, чтобы уберечь от уничтожения. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Для сохранения отдельных образцов российской военной техники, командование ВС РФ предпринимает попытки эвакуировать средства ПВО. В частности, в ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с зенитно-ракетными комплексами С-300 и "Бук". Они двигались из Лутугино по направлению к российско-украинской границе.

Также отмечается, что благодаря действиям Сил обороны морально-психологическое состояние российских оккупантов крайне низкое. Этому также способствует уничтожение большого количества живой силы ВС РФ. Для принуждения участвовать во вторжении личный состав мобилизованных угрожают отправить на передний край без оружия. Из-за этого в оккупированной Горловке до 50 мобилизованных написали рапорты об отказе в дальнейшем участии в боевых действиях.

12 сентября ВСУ уничтожили 4 РСЗО "Град" в Херсонской области, а также продовольственный склад оккупантов в Докучаевске.

Напомним, украинские военные имеют на вооружение антирадарные ракеты HARM. Для этого были модернизированы истребители МиГ-29. Также в сети публиковали фото самолета Су-29 с ракетами AGM-88 HARM.