"Поламаємо хребет": Арестович розповів, чи визнають Штати Росію країною-спонсором тероризму

За словами радника ОП, Штати знають, як нашкодити путінському режиму у РФ. Крім того, жорстку позицію посідають також і урядовці Євросоюзу.

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Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що у США не визнають Росію країною-спонсором тероризму. Річ у тім, що це означає ризик потрапляння під вторинні санкції країн-союзників США, а також великих країн, таких як Індія та Китай. Про це Арестович розповів під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

"Вони прямо сказали, що ми поламаємо їм хребет іншим способом", — заявив радник ВП.

При цьому Арестович сказав, що та Офіс президента, і Міністерство закордонних справ України, і він особисто хотіли б, щоби РФ була визнана країною-спонсором тероризму.

Він сказав, що можна вигадати спеціальний статус для Росії, коли спонсором тероризму визнається не держава, а режим, який ним керує. І навіть не просто спонсором, а "терористичним" режимом.

"Зрештою, міжнародне законодавство має розвиватися", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович про визнання РФ країною, яка спонсорує тероризм.

Європа

Також радник ВП прокоментував дії європейських політиків. Зокрема, заговорив про дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до президента РФ Володимира Путіна. За словами Арестовича, німці досить тверезо оцінюють реальність, проте їм потрібно враховувати і думку Єврокомісії.

Так, згадав радник ВП і про голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн та інших чиновників, які останнім часом висловлюють дуже жорстку позицію щодо російської агресії та путінського режиму у РФ.

Раніше Фокус писав, що Данилов порівняв Путіна з Гітлером і розповів про розпад РФ. За словами секретаря РНБО, багато політиків досі не зрозуміли, що Володимир Путін нічим не відрізняється від лідера німецьких нацистів. Щобільше, вони не розуміють, що таке війна, прирівнюючи її до підвищення цін на газ.

Ще нагадаємо, що колишній головний рабин Москви радить російським євреям їхати. За словами Пінхаса Гольдшмідта, за час повномасштабної війни в Україні Росію вже залишили десятки тисяч євреїв. Він рекомендував своїм співвітчизникам виїхати з РФ, поки немає "залізної завіси".