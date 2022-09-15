"Поломаем хребет": Арестович рассказал, признают ли Штаты Россию страной-спонсором терроризма

По словам советника ОП, Штаты знают, как навредить путинскому режиму в РФ. Кроме того, жесткую позицию занимают также и чиновники Евросоюза.

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Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил, что в США не признают Россию страной-спонсором терроризма. Дело в том, что это означает риск попадания под вторичные санкции стран-союзников США, а также больших стран, таких как Индия и Китай. Об этом Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

"Они прямо сказали, что мы поломаем им хребет другим способом", — заявил советник ОП.

При этом Арестович сказал, что и Офис президента, и Министерство иностранных дел Украины, и он лично хотели бы, чтобы РФ была признана страной-спонсором терроризма.

Он сказал, что можно придумать специальный статус для России, когда спонсором терроризма признается не государство, а режим, который им управляет. И даже не просто спонсором, а "террористическим" режимом.

"В конце концов, международное законодательство должно развиваться", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович о признании РФ страной, спонсирующей терроризм.

Европа

Также советник ОП прокомментировал действия европейских политиков. В частности, заговорил о звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину. По словам Арестовича, немцы достаточно трезво оценивают реальность, однако им нужно учитывать и мнение Еврокомиссии.

Так, вспомнил советник ОП и о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и других чиновниках, которые в последнее время выражают очень жесткую позицию в отношении российской агрессии и путинского режима в РФ.

Ранее Фокус писал, что Данилов сравнил Путина с Гитлером и рассказал о распаде РФ. По словам секретаря СНБО, многие политики до сих пор не поняли, что Владимир Путин ничем не отличается от лидера немецких нацистов. Более того, они не понимают, что такое война, приравнивая ее к повышению цен на газ.

Еще напомним, что бывший главный раввин Москвы советует российским евреям уезжать. По словам Пинхаса Гольдшмидта, за время полномасштабной войны в Украине Россию уже покинули десятки тысяч евреев. Он рекомендовал своим соотечественникам уехать из РФ, пока нет "железного занавеса".