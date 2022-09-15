Німеччина передасть Україні десятки броневиків Dingo та РСЗВ MARS II із сотнями ракет

У Міноборони Німеччини високо оцінили український контрнаступ на Харківщині, у якому важливу роль відіграла німецька зброя.

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Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала передачу Україні 50 броньовиків Dingo та додаткові дві установки РСЗВ MARS II із 200 ракетами до них. Про це повідомляє Bild.

На сьомому місяці війни Німеччина вперше передасть Україні броньовики Dingo класу MRAP. Також буде поставлено додаткові дві РСЗВ MARS II — аналог американських М270, а також 200 високоточних ракет до них. Зазначається, що підготовка екіпажів має відбутися в Німеччині. Почнеться вона ще цього місяця.

Видання вдалося з'ясувати, що передача Dingo є альтернативою БТР Fuchs, який розглядався як варіант із липня.

Ламбрехт високо оцінила успіхи української армії у контрнаступі у Харківській області. У цьому відзначено високу роль та ефективність німецької зброї.

"Сміливе та успішне ведення операцій Збройними Силами України показує, наскільки важливо оперативно надати Україні додаткову військову техніку", — заявила міністр.

Що відомо про броньовики Dingo?

Dingo — це німецький колісний бронеавтомобіль, розроблений компанією Krauss-Maffei Wegmann. Існує дві модифікації броньовиків Dingo I та Dingo II. Ймовірно, ЗСУ отримають саме нову модифікацію, оскільки першої випущено лише 16 одиниць. Броньовик повинен витримувати вибухи мін, влучення стрілецької зброї, а також уламків від артилерійських снарядів. В армії Бундесверу перебуває близько 1000 машин.

[ + – ] Броневики Dingo на озброєнні армії Чехії

Україна стане третім найбільшим експлуататором броньовиків після Німеччини та Бельгії. Основні характеристики Dingo:

бронювання — STANAG 4589 рівня захисту 3 — сталева та композитна броня

головне озброєння – кулемет калібром 7,62 мм або 12,7 мм. Також можливе встановлення верстатного гранатомета.

максимальна швидкість — понад 100 км/год

вага — 12,5 тонн

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ЗРК Iris-T наприкінці року. Терміни знову змістили, проте на початку 2023 року обіцяють поставити ще два комплекси.

В Офісі президента поспішають Німеччину з рішенням передати Україні сучасні танки.