Германия передаст Украине десятки броневиков Dingo и РСЗО MARS II с сотнями ракет

В Минобороны Германии высоко оценили украинское контрнаступление на Харьковщине, в котором важную роль сыграло немецкое оружие.

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала передачу Украине 50 броневиков Dingo и дополнительные две установки РСЗО MARS II с 200 ракетами к ним. Об этом сообщает Bild.

На седьмом месяце войны Германия впервые передаст Украине броневики Dingo класса MRAP. Также будут поставлены дополнительные две РСЗО MARS II — аналог американских М270, а также 200 высокоточных ракет к ним. Отмечается, что подготовка экипажей должна пройти в Германии. Начнется она еще в этом месяце.

Изданию удалось выяснить, что передача Dingo является альтернативой БТР Fuchs, который рассматривался как вариант с июля.

Ламбрехт высоко оценила успехи украинской армии в контрнаступлении в Харьковской области. В этом отмечена высокая роль и эффективность немецкого оружия.

"Смелое и успешное ведение операций Вооруженными силами Украины показывает, насколько важно оперативно предоставить Украине дополнительную военную технику", — заявила министр.

Что известно о броневиках Dingo?

Dingo — это немецкий колесный бронеавтомобиль, который разработан компанией Krauss-Maffei Wegmann. Существует две модификации броневиков Dingo I и Dingo II. Вероятно, ВСУ получат именно новую модификацию, так как первой было выпущено всего 16 единиц. Броневик должен выдерживать взрывы мин, попадания стрелкового оружия, а также осколков от артиллерийских снарядов. В армии Бундесвера находится около 1000 машин.

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Украина станет третьим самым крупным эксплуататором броневиков после Германии и Бельгии. Основные характеристики Dingo:

бронирование — STANAG 4589 уровня защиты 3 — стальная и композитная броня

главное вооружение — пулемет калибром 7,62 мм или 12,7 мм. Также возможна установка станкового гранатомета

максимальная скорость — более 100 км/ч

вес — 12,5 тонн

Напомним, Германия передаст Украине ЗРК Iris-T в конце года. Сроки снова сместили, однако в начале 2023 обещают поставить еще два комплекса.

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