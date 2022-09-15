Через високі втрати в ОРДЛО розформують 2 стрілецькі полки, – зведення Генштабу

Частини окупаційних формувань зазнали великих втрат на Слобожанському напрямі, тож залишки особового складу розподілять серед мобілізаційного резерву.

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Під час українського контрнаступу підрозділи 202-ї та 204-ї стрілецьких полків зазнали втрат, через які їх розформують. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

202-й та 204-й стрілецькі полки входять до так званого 2 армійського корпусу окупаційних військ. Вони зазнали великих втрат на Слобожанському напрямі, тож командування вивело їх на територію тимчасово окупованої Луганщини. Ухвалено рішення розформувати полки. Залишки особового складу розподілять серед підрозділів мобілізаційного резерву.

У Генштабі наголошують, що в окупованому Новоайдарі перепрофілюють цивільні медустанови під військові, зокрема дитячу лікарню через велику кількість поранених.

Також військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення поповнювати резерви для війни проти України коштом ув'язнених, а також державних установ та підприємств. У РФ зняли обмеження на призов для багатодітних сімей, а також формують регіональні батальйони.

Нагадаємо, ЗС РФ евакуювали засоби ППО вглиб окупованих територій на Луганщині. Також відзначається низький морально-психологічний стан російських окупантів.

Повідомляли, що під Запоріжжям під обстріл потрапили російські пропагандисти. Один із працівників телеканалу навіть знепритомнів.