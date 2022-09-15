Из-за высоких потерь в ОРДЛО расформируют 2 стрелковых полка, – сводка Генштаба

Части оккупационных формирований понесли большие потери на Слобожанском направлении, поэтому остатки личного состава распределят среди мобилизационного резерва.

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В ходе украинского контрнаступления подразделения 202-й и 204-й стрелковых полков понесли потери, из-за которых их расформируют. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

202-й и 204-й стрелковые полки входят в так называемый 2 армейский корпус оккупационных войск. Они понесли большие потери на Слобожанском направлении, поэтому командование вывело их на территорию временно оккупированной Луганщины. Принято решение расформировать полки. Остатки личного состава будут распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

В Генштабе отмечают, что в оккупированном Новойадаре перепрофилируют гражданские медучреждения под военные, в том числе и детскую больницу из-за большого количества раненых.

Также военно-политическое руководство РФ приняло решение пополнять резервы для войны против Украины за счет заключенных, а также государственных учреждений и предприятий. В РФ сняли ограничение на призыв для многодетных семей, а также формируют региональные батальоны.

Напомним, ВС РФ эвакуируют средства ПВО вглубь оккупированных территорий на Луганщине. Также отмечается низкое морально-психологическое состояние российских оккупантов.

Сообщали, что под Запорожьем под обстрел попали российские пропагандисты. Один из работников телеканала даже потерял сознание.