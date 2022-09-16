Спочатку ППО, потім літаки: експерт пояснив, чому такий порядок міжнародної допомоги

За словами Віктора Кевлюка, питання полягає не в тому, чи хочуть, чи не хочуть давати Україні винищувачі. Основна проблема — у наявності інфраструктури та захисту аеродромів.

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Питання надання винищувачів упирається не в те, чи хочуть, чи ні, давати Україні літаки. Основна проблема полягає в наявності інфраструктури та захисту аеродромів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

"Передусім йдеться не про вільні літаки, а швидше про наявність відповідної інфраструктури для їх експлуатації та персоналу. Якщо ми можемо швидко, відносно швидко отримати радянські літальні апарати — це гарне рішення. Вони частково покриють наші втрати", — каже Кевлюк.

Наразі в експертних колах часто говорять про перехід українських льотчиків на легкі винищувачі F16 чи штурмовики А10.

"Неодноразово, зокрема й у західних медіа, помічав інформацію про підготовку українських пілотів та інженерно-технічного складу саме на ці два зразки. Підготовка пілота дуже дорога. Умовно, щоб підготувати бойового льотчика, потрібно вкласти у підготовку стільки золота, скільки важить сам пілот. А середній важить близько 75 кг. Просто так подібні процеси відбуватися не можуть. Погратися на симуляторі і поїхати додому — так не може бути. Тому таке рішення рано чи пізно буде прийнятим. Нюанс в тому, що поки не буде вирішена проблема прикриття аеродромів — місць базування авіації від ударів з повітря, немає сенсу давати авіацію. Тобто наступним кроком має стати отримання засобів ППО, а вже потім літаків", — додає експерт.

Раніше ми писали про те, що США спільно з союзниками обговорюють можливість надання Україні засобів протиповітряної оборони та винищувачів.

Повний текст інтерв'ю з експертом Центру оборонних стратегій, полковником запасу Віктором Кевлюком читайте на сайті Фокусу.