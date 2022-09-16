Сначала ПВО, потом самолеты: эксперт объяснил, почему таков порядок международной помощи

По словам Виктора Кевлюка, вопрос заключается не в том, хотят или не хотят давать Украине истребители. Основная проблема – в наличии инфраструктуры и защите аэродромов.

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Вопрос предоставления истребителей упирается не в то, хотят или нет давать Украине самолеты. Основная проблема заключается в наличии инфраструктуры и защите аэродромов. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

"Прежде всего речь идет не о свободных самолетах, а скорее о наличии соответствующей инфраструктуры для их эксплуатации и персонала. Если мы можем быстро, относительно быстро получить советские летательные аппараты – это хорошее решение. Они частично покроют наши потери", – говорит Кевлюк.

Сейчас в экспертных кругах часто говорят о переходе украинских летчиков на легкие истребители F16 или штурмовики А10.

"Неоднократно, в том числе и в западных медиа, замечал информацию о подготовке украинских пилотов и инженерно-технического состава именно на эти два образца. Подготовка пилота очень дорогая. Условно, чтобы подготовить боевого летчика, нужно вложить в подготовку столько золота, сколько весит сам пилот. А средний весит около 75 кг. Просто так подобные процессы происходить не могут. Поиграть на стимуляторе и уехать домой – так не может быть. Поэтому такое решение рано или поздно принято будет. Нюанс в том, что пока не будет решена проблема прикрытия аэродромов – мест базирования авиации от ударов с воздуха, нет смысла давать авиацию. То есть следующим шагом должно стать получение средств ПВО, а уже потом самолетов", – добавляет эксперт.

Ранее мы писали о том, что США совместно с союзниками обсуждают возможность предоставления Украине средств противовоздушной обороны и истребителей.

Полный текст интервью с экспертом Центра оборонных стратегий, полковником запаса Виктором Кевлюком читайте на сайте Фокуса.