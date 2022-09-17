На призов Кадирова: регіони РФ оголосили "самомобілізацію" для війни в Україні, — ISW

Добровольчі батальйони вже формують у Владивостоці, Кірові, Воронежі, Чувашії та Башкирії. За інформацією ЗМІ, бійцям забезпечують зарплату 220 тис. рублів.

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Регіональна влада в РФ оголошує "самомобілізацію", щоб забезпечити армію країни-агресора новими солдатами. Про це у новому звіті повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із США.

16 вересня мерія Владивостока повідомила, що розсилає чоловікам віком від 25 до 63 років з військовим досвідом або листи, які перебувають на обліку у військкоматах, із запрошенням вступити до бойового армійського резерву (БАРС) або "добровольчий" загін морської піхоти "Тигр", щоб потім відправитися на так звану "спецоперацію" в Україні. Як пише російське ЗМІ Regnum, "добровольцям" забезпечують зарплату в 220 тис. рублів, підйомні у розмірі 200 тисяч рублів, винагороди за знищення української техніки або військових — до 300 тис. рублів, а також статус "Ветерана бойових дій".

На думку аналітиків, вербувальники намагалися змусити призовників подумати, що вони офіційно призвані на військову службу, але потім визнали — росіяни можуть самі ухвалювати рішення, а служити — лише з власної волі. Водночас офіційна заява мерії свідчить про зміну підходу чиновників РФ, які раніше заперечували причетність до розсилки листів.

"Відкрите визнання Владивостока вказує на те, що російська муніципальна влада може перебувати під тиском з боку федеральної влади з метою створення певної кількості добровольчих батальйонів", — передбачається у звіті.

Інші регіони також підтвердили "самомобілізацію". Наприклад, губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив про створення у Кірові другого добровольчого батальйону під назвою "Широнін", і додав, що Вятський обласний добровольчий батальйон уже відправили воювати до України. Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку "самомобілізації" та закликав набирати людей навіть у невеликих регіонах. Глави Воронезької, Чуваської та Башкирської областей також прозвітували про добровільну мобілізацію і заявили, що близько 1000 добровольців від кожної з їхніх областей вже приєдналися до армії.

Повідомлення з'явилися у відповідь на призов глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова почати "самомобілізацію" в регіонах РФ, не чекаючи оголошення воєнного стану. За його словами, кожен губернатор може підготувати щонайменше тисячу "добровольців", щоб збільшити кількість військ для продовження бойових дій в Україні.

Писали також, що контрнаступ ЗСУ спонукав Росію оголосити масове вербування до армії. Інститут вивчення війни вважає: на такий крок росіян підштовхнула поразка ЗС РФ на Сході України. Українські війська продовжують контрнаступ у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, витісняючи супротивника.