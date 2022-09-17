По призыву Кадырова: регионы РФ объявили "самомобилизацию" для войны в Украине, - ISW

Добровольческие батальоны уже формируют во Владивостоке, Кирове, Воронеже, Чувашии и Башкирии. По информации СМИ, бойцам обеспечивают зарплату в 220 тыс. рублей.

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Региональные власти в РФ объявляют "самомобилизацию", чтобы обеспечить армию страны-агрессора новыми солдатами. Об этом в новом отчете сообщает Институт изучения войны (ISW) из США.

16 сентября мэрия Владивостока сообщила, что рассылает мужчинам в возрасте от 25 до 63 лет с военным опытом или состоящим на учете в военкоматах письма с приглашением вступить в боевой армейский резерв (БАРС) или "добровольческий" отряд морской пехоты "Тигр", чтобы затем отправиться на так называемую "спецоперацию" в Украине. Как пишет российское СМИ Regnum, "добровольцам" обеспечивают зарплату в 220 тыс. рублей, подъемные в размере 200 тысяч рублей, вознаграждения за уничтожение украинской техники или военных — до 300 тыс. рублей, а также статус "Ветерана боевых действий".

По мнению аналитиков, вербовщики пытались заставить призывников подумать, что они официально призваны на воинскую службу, но потом признали — россияне могут сами принимать решение, а служить — только по собственной воле. В то же время, официальное заявление мэрии свидетельствует об изменении подхода чиновников РФ, которые ранее отрицали причастность к рассылке писем.

"Открытое признание Владивостока указывает на то, что российские муниципальные власти могут находиться под давлением со стороны федеральных властей с целью создания определенного количества добровольческих батальонов", — предполагается в отчете.

Другие регионы также подтвердили "самомобилизацию". К примеру, губернатор Кировской области Александр Соколов объявил о создании в Кирове второго добровольческого батальона под названием "Широнин", и добавил, что Вятский областной добровольческий батальон уже отправили воевать в Украину. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о финансовой поддержке "самомобилизации" и призвал набирать людей даже в небольших регионах. Главы Воронежской, Чувашской и Башкирской областей также отчитались о добровольной мобилизации и заявили, что около 1000 добровольцев от каждой из их областей уже присоединились к армии.

Сообщения появились в ответ на призыв главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова начать "самомобилизацию" в регионах РФ, не дожидаясь объявления военного положения. По его словам, каждый губернатор может подготовить минимум тысячу "добровольцев", чтобы увеличить количество войск для продолжения боевых действий в Украине.

Писали также, что контрнаступление ВСУ побудило Россию объявить массовую вербовку в армию. Институт изучения войны считает: на такой шаг россиян подтолкнуло поражение ВС РФ на Востоке Украины. Украинские войска продолжают контрнаступление в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, вытесняя противника.