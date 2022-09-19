Російська авіація продовжує зазнавати втрат через низьку поінформованість на полі бою

В останні дні РФ втратила щонайменше 4 бойові літаки в Україні, що говорить про те, що авіація зазнає великих втрат, намагаючись прикривати наземні війська під час наступу ЗСУ.

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За останні 10 днів РФ втратила в Україні щонайменше 4 бойові літаки, внаслідок чого вони втратили приблизно 55 літаків. Про це повідомляється у звіті розвідки Міноборони Великобританії.

У розвідці зазначають, що існує реальна ймовірність, що російська авіація зазнає великих втрат через ризиковані операції ВПС. Авіація намагалася забезпечити підтримку з повітря наземному угрупованню через українські контрнаступи.

Ситуаційна поінформованість російських пілотів часто залишає бажає кращого. Є реальна загроза, що деякі літаки ВКС РФ відхилилися від території противника та потрапили в щільніші зони ППО України, оскільки лінія фронту дуже швидко переміщалася.

[ + – ] Оновлення британської розвідки

Міноборони Великобританії називає відсутність у Росії переваги в повітрі одним із найважливіших факторів, що зумовлюють крихкість оперативної схеми ЗС РФ в Україні.

Нагадаємо, у ВПС України заявили, що російська армія зосередила навколо країни майже 800 одиниць авіації в Білорусі, Криму та на території РФ.

8 вересня ЗСУ збили два російські літаки Су-25 і гелікоптери Ка-52 і Мі-24.