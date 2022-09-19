Российская авиация продолжает нести потери из-за низкой осведомленности на поле боя

В последние дни РФ потеряла как минимум 4 боевых самолета в Украине, что говорит о том, что авиация несет большие потери, пытаясь прикрывать наземные войска при наступлении ВСУ.

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За последние 10 дней РФ потеряла в Украине не менее 4 боевых самолетов, в результате чего они потеряли примерно 55 самолетов. Об этом сообщается в отчете разведке Минобороны Великобритании.

В разведке отмечают, что существует реальная вероятность, что российская авиация несет большие потери из-за рискованных операций ВВС. Авиация пыталась обеспечить поддержку с воздуха наземной группировке из-за украинских контрнаступлений.

Ситуационная осведомленность российских пилотов часто оставляет желать лучшего. Есть реальная угроза, что некоторые самолеты ВКС РФ отклонились от территории противника и попали в более плотные зоны ПВО Украины так как линия фронта очень быстро перемещалась.

[ + – ] Обновление британской разведки

Минобороны Великобритании называет отсутствие у России превосходства в воздухе одним из наиболее важных факторов, обуславливающих хрупкость оперативной схемы ВС РФ в Украине.

Напомним, в ВВС Украины заявили, что российская армия сосредоточила вокруг страны почти 800 единиц авиации в Беларуси, Крыму и на территории РФ.

8 сентября ВСУ сбили два российских самолета Су-25 и вертолеты Ка-52 и Ми-24.