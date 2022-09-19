"Нова Буча": у Путіна назвали брехнею повідомлення про звірства військ РФ в Ізюмі

Кремль має намір "відстоювати правду у всій цій історії", а повідомлення про воєнні злочини армії Росії є брехнею, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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У Кремлі запевняють, що інформація про воєнні злочини Збройних сил РФ в Ізюмі Харківської області, скоєні ними під час окупації міста, не відповідає дійсності. З відповідною заявою у понеділок, 19 вересня, виступив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "РИА Новости".

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про воєнні злочини РФ на північному сході України, заявив, що Київ розвиває "той самий сценарій, що й у Бучі" (місто Київської області, в якому після відходу російських сил зафіксовано численні воєнні злочини військ РФ, Кремль їх також заперечував, — ред.).

"Це брехня. Ця брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", — заявив представник президента РФ.

Крім цього, Пєсков відреагував на заяви української влади про майбутню деокупацію Криму та частин Донецької та Луганської областей. Речник Кремля назвав окуповані Росією території Донбасу "незалежними державами", безпеку яких забезпечує РФ, додавши, що Крим "є невіддільною частиною" держави-агресора.

"Будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, після звільнення Ізюма Харківської області від російських військ у місті виявлено масове поховання, в яких знаходилися тіла понад 400 осіб.

Президент України Зеленський заявляв, що до Ізюма направлять місію ООН для фіксації воєнних злочинів солдатів РФ.