"Викликають жах": політики почали реагувати на масове поховання в Ізюмі

Президент України Зеленський підтвердив, що до Ізюма буде направлено місію ООН для фіксації воєнних злочинів солдатів РФ. За його словами, в Ізюмі російські військові робили те саме, що й у Бучі.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на інформацію про масові поховання в Ізюмі. За його словами, ці повідомлення мають пожвавити підтримку України для звільнення її територій. Про це він написав у себе в Twitter.

"Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок та дітей в Ізюмі (Україна) викликають жах", — написав Блінкен.

За його словами, Штати вступають на бік України, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто відповідальний за воєнні злочини.

Також відреагував на поховання в Ізюмі та президент Франції Еммануель Макрон. У себе на Twitter він написав, що необхідно притягнути до відповідальності за воєнні злочини всіх винних.

"Я засуджую найсуворішим чином звірства, скоєні в Ізюмі (в Україні) під час російської окупації... Немає миру без справедливості", — сказав французький лідер.

Зазначимо, що у своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до Ізюму приїде місія ООН, щоб подивитися на наслідки воєнних злочинів солдатів російської армії.

"Вже є чіткі докази тортур, знущань з людей. Щобільше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були недалеко від цього місця, стріляли похованими просто для розваги", — заявив президент.

За його словами, російська армія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти показали масові поховання в Ізюмі після відходу ЗС РФ. Репортери нарахували сотні могил серед лісу із дерев'яними хрестами. Більшість із них пронумеровано — понад 400. Також виявили щонайменше одну братську могилу з написом, що в ній перебуває 17 українських військових.

Ще нагадаємо, що з'явилося відео з допитової РФ в Ізюмі. В одному із підвалів міста окупанти вибивали з місцевих жителів згоду на співпрацю, розповів уповноважений із прав людини Дмитро Лубинець.

Також повідомлялося, що журналісти WP опублікували листи солдатів ЗС РФ з Ізюма. Українські військові виявили 10 листів російських солдатів, у яких вони просять командування звільнити їх із ЗС РФ через погане здоров'я чи моральне виснаження.