"Вызывают ужас": политики начали реагировать на массовое захоронение в Изюме

Президент Украины Зеленский подтвердил, что в Изюм будет направлена миссия ООН для фиксации военных преступлений солдат РФ. По его словам, в Изюме российские военные делали то же самое, что и в Буче.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на информацию о массовых захоронениях в Изюме. По его словам, эти сообщения должны оживить поддержку Украины для освобождения ее территорий. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме (Украина) вызывают ужас", — написал Блинкен.

По его словам, Штаты вступают на стороне Украины, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ответственен за военные преступления.

Также отреагировал на захоронения в Изюме и президент Франции Эммануэль Макрон. У себя в Twitter он написал, что необходимо привлечь к ответственности за военные преступления всех виновных.

"Я осуждаю наиболее суровым образом зверства, совершенные в Изюме (в Украине) во время российской оккупации… Нет мира без справедливости", — сказал французский лидер.

Отметим, что в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Изюм приедет миссия ООН, чтобы посмотреть на последствия военных преступлений солдат российской армии.

"Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми. Более того, есть свидетельство, что российские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места, стреляли по погребенным просто для развлечения", — заявил президент.

По его словам, российская армия повторила в Изюме то же, что сделала в Буче.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты показали массовые захоронения в Изюме после отхода ВС РФ. Репортеры насчитали сотни могил среди леса с деревянными крестами. Большинство из них пронумеровано — более 400. Также обнаружили как минимум одну братскую могилу с надписью, что в ней находится 17 украинских военных.

Еще напомним, что появилось видео из пыточной РФ в Изюме. В одном из подвалов города оккупанты выбивали из местных жителей согласие на сотрудничество, рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Также сообщалось, что журналисты WP опубликовали письма солдат ВС РФ из Изюма. Украинские военные обнаружили 10 писем российских солдат, в которых они просят командование уволить их из ВС РФ из-за плохого здоровья или морального истощения.