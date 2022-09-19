"Новая Буча": у Путина назвали враньем сообщения о зверствах войск РФ в Изюме

Кремль намерен "отстаивать правду во всей этой истории", а сообщения о военных преступлениях армии России являются ложью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В Кремле уверяют, что информация о военных преступлениях Вооруженных сил РФ в Изюме Харьковской области, совершенных ими во время оккупации города, не соответствует действительности. С соответствующим заявлением в понедельник, 19 сентября, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское агентство "РИА Новости".

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о военных преступлениях РФ на северо-востоке Украины, заявил, что Киев развивает "тот же сценарий, что и в Буче" (город Киевской области, в котором после отхода российских сил были зафиксированы многочисленные военные преступления войск РФ, Кремль их также отрицал — ред.).

"Это вранье. Это вранье, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", — заявил представитель президента РФ.

Помимо этого Песков отреагировал на заявления украинских властей о будущей деоккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Спикер Кремля назвал оккупированные Россией территории Донбасса "независимыми государствами", безопасность которых обеспечивает РФ, добавив, что Крым "является неотъемлемой частью" государства-агрессора.

"Любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", — сказал Песков.

Напомним, после освобождения Изюма Харьковской области от российских войск в городе было обнаружено массовое захоронение, в которых находились тела более 400 человек.

Президент Украины Зеленский заявлял, что в Изюм будет направлена миссия ООН для фиксации военных преступлений солдат РФ.