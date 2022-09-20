"Більше зброї": Бельгія активніше допомагатиме Україні у війні з Росією, — Куліба

Міністр заявив, що на Генасамблеї ООН обговорюватимуться питання створення трибуналу для Росії. Він упевнений, що агресор має покарати воєнні злочини.

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Королівство Бельгія має намір передати Україні більше зброї. Також там мають намір допомагати організовувати розмінування територій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у себе у Twitter.

За словами глави МЗС України, Росію необхідно притягнути до відповідальності за воєнні злочини.

"Зустрівся зі своєю бельгійською колегою Хаджей Лабіб. Бельгія налаштована відправити більше зброї в Україну та активізувати зусилля щодо розмінування", — написав Кулеба.

Крім того, як повідомив Укрінформ, Кулеба, який очолює українську делегацію на 77-й Генасамблеї ООН, також сказав, що трибунал для РФ буде однією з головних тем зборів. Крім того, обговорюватимуться механізми відшкодування збитків Україні.

"У нас є дві великі теми, які ми обговорюємо. Перша — це створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за скоєння злочину агресії. Друга — запровадження компенсаційного механізму — для компенсації завданих Україні збитків коштом російських грошей, заарештованих у світі", — сказав Куліба.

За словами міністра, у цьому випадку йдеться не лише про золото-валютні резерви Росії, а й про інші активи. Наприклад, нерухомість.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна отримає ще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 із запасів Бундесверу. Кількість Panzerhaubitze 2000 на фронті збільшиться до 22 одиниць. Установка здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.

Ще нагадаємо, що Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. У Міноборони Німеччини повідомили, що виконують обіцянку щодо постачання озброєнь. А вже з кінця вересня на німецьких військових базах навчатимуть більше українських захисників.